Хмелинин Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелинин Григорий Матвеевич

Место рождения

Большой Изырак, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Изырак, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелинина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелинина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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