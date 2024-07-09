Памфилова Дария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти11.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементьев Герасим
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Герасимова Гликерия
Отец ребёнка: Клементьев Герасим
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Герасимова Феодосия
Отец ребёнка: Клементьев Герасим
Смерть
11.03.1851