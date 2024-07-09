Памфилова Дария 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Памфилова Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

11.03.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Герасим

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Герасимова Гликерия

Отец ребёнка: Клементьев Герасим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Герасимова Феодосия

Отец ребёнка: Клементьев Герасим

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
11.03.1851

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