Калиниченко (Катухова) Ольга Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиниченко (Катухова) Ольга Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Катухов Никита Степанович

Мать: Катухова (Шаталова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиниченко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиниченко Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Калиниченко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
09.03.1936

Сын: Калиниченко Юрий Константинович

Отец ребёнка: Калиниченко Константин Спиридонович

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Михейчикова (Калиниченко) Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Калиниченко Константин Спиридонович

Смерть
1980

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