Калиниченко (Катухова) Ольга Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиниченко Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Калиниченко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
09.03.1936
Сын: Калиниченко Юрий Константинович
Отец ребёнка: Калиниченко Константин Спиридонович
Рождение ребёнка
01.12.1946
Смерть
1980