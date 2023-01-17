Гончарова Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1971 и 1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Сын: Хлопотин Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Хлопотин Георгий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Между 1971 и 1972