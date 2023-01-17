Гончарова Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Ирина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1971 и 1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка

Сын: Хлопотин Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Хлопотин Георгий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Между 1971 и 1972
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