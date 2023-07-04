Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Жильцова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
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