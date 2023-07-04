Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Жильцова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Лаврентьевич
Работа или профессия
Неизвестно