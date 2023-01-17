Великая - Паращенко Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великая - Паращенко Лидия Петровна

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Место рождения

Краматорск

Дата рождения

22.05.1936

Дата смерти

13.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1936

Отец: Паращенко Пётр Андреевич

Мать: Паращенко - Критченко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1957

Сын: Великий Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Великий Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Голева - Великая Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Великий Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великий Анатолий Иванович

Смерть
13.08.1980
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