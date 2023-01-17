Великая - Паращенко Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1936
Дата смерти13.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1936
Рождение ребёнка
17.06.1957
Сын: Великий Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Великий Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Голева - Великая Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Великий Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1980