Живица / Живицина (Куценко) Марфа Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1878
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Куценко Денис Владимирович
Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куценко Брат Дениса (точно есть, имени не знаем)
Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Владимировна
Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно