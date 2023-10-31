Живица / Живицина (Куценко) Марфа Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖивица / Живицина (Куценко) Марфа Исидорова

Живица / Живицина (Куценко) Марфа Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1878

Муж: Куценко Владимир Иванович

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Куценко Денис Владимирович

Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Развод
Неизвестно

Муж: Куценко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Брат Дениса (точно есть, имени не знаем)

Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна Владимировна

Отец ребёнка: Куценко Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close