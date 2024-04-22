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Петряева Татьяна Александровна

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Петряев Егор Павлович

Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1877

Дочь: Петряева Акилина Павловна

Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович

Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняковой крестьянин Тимофей Тимофеев Храмов и крестьянина Сергея Васильева дочь девица Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
13.11.1879 ст.

Дочь: Степнова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович

Вишняково, Богородский, Московская область
Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняково крестьянин Егор Петров и крестьянина Василия Стефанова Миханова жена Мария Прокопиевна
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