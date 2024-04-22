Петряева Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1877
Дочь: Петряева Акилина Павловна
Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович
Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняковой крестьянин Тимофей Тимофеев Храмов и крестьянина Сергея Васильева дочь девица Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
13.11.1879 ст.
Дочь: Степнова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Петряев Павел Петрович
Воспреемники Васильевской волости деревни Вишняково крестьянин Егор Петров и крестьянина Василия Стефанова Миханова жена Мария Прокопиевна