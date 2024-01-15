Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Федотов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Федотов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Трофим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Федотов
Смерть
Неизвестно