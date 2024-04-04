Ильиных Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильинх Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1924
Дочь: Ильиных Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Ильинх Евдокия
Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1927
Дочь: Ильиных Нина
Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Ильиных Антонана
Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Ильинх Антонина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1929
Дочь: Ильиных Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна
Смерть
До 1960