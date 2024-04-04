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Ильиных Александр Иванович

Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1960

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильинх Иван

Мать: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Дворянский титул
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1924

Дочь: Ильиных Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Ильинх Евдокия

Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1927

Дочь: Ильиных Нина

Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Ильиных Антонана

Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Ильинх Антонина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1929

Дочь: Ильиных Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ильиных Елизавета Тимофеевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Смерть
До 1960

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