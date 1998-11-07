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Лебедев Алексей Владимирович

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Место рождения

Владимирская обл., с. Новобусино.

Дата рождения

10.08.1909

Дата смерти

10.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская обл., с. Новобусино.
Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ефросинья Ивановна

Смерть
10.09.1986
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