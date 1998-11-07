Лебедев Алексей Владимирович
Место рожденияВладимирская обл., с. Новобусино.
Дата рождения10.08.1909
Дата смерти10.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирская обл., с. Новобусино.
Рождение ребёнка
03.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1986