Ахмеджанова Гульзифа Валеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1939
Дата смерти01.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939
Отец: Ахмеджанов Ахметзянов Валей
Мать: Абдулахатова Фатиха
Рождение ребёнка
19.12.1961
Дочь: Исхакова Н. Кираматовна
Отец ребёнка: Исхаков Кирамат Зиннатович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.2010
Полынный Лог, Целинный муниципальный район, Курганская область