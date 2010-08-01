Ахмеджанова Гульзифа Валеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмеджанова Гульзифа Валеевна

Ахмеджанова Гульзифа Валеевна

avatar

Место рождения

Байганино, Альменевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

01.08.1939

Дата смерти

01.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

MG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1939

Отец: Ахмеджанов Ахметзянов Валей

Мать: Абдулахатова Фатиха

Байганино, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.12.1961

Дочь: Исхакова Н. Кираматовна

Отец ребёнка: Исхаков Кирамат Зиннатович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Байганино, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
01.08.2010
Полынный Лог, Целинный муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close