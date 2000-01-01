Чукалов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукалов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1961

Жена: Чукалова Дина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
09.?.1963

Сын: Чукалов Александр

Мать ребёнка: Чукалова Дина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Полянская Галина

Мать ребёнка: Чукалова Дина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Смерть
Неизвестно
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