Чукалов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1961
Жена: Чукалова Дина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
09.?.1963
Сын: Чукалов Александр
Мать ребёнка: Чукалова Дина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Полянская Галина
Мать ребёнка: Чукалова Дина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Смерть
Неизвестно