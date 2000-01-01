Мормышева (Рублёва) Агафья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мормышева (Рублёва) Агафья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рублёв Филип Григорьевич

Мать: Рублёва Фёкла Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мормышев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мормышев ?

Смерть
Неизвестно
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