Мормышева (Рублёва) Агафья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Рублёв Филип Григорьевич
Мать: Рублёва Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мормышев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мормышев ?
Смерть
Неизвестно