Лукьянова (Сердюкова) Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Сердюкова) Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

13.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТУ
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

В семье была старшей сестрой, Капитолина - средняя, Римма - младшая
Рождение ребёнка
22.05.1952

Дочь: Умнова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Кузьмич

Смерть
13.02.2016
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