Лукьянова (Сердюкова) Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти13.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
В семье была старшей сестрой, Капитолина - средняя, Римма - младшая
Рождение ребёнка
22.05.1952
Дочь: Умнова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Лукьянов Михаил Кузьмич
Смерть
13.02.2016