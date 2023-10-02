Арсеньева Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева Мария Алексеевна

Место рождения

с. Абрамцево, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Абрамцево, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1950

Сын: Арсеньев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Степанович

Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Степанович

Абрамцево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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