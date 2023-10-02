Арсеньева Мария Алексеевна
Место рожденияс. Абрамцево, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1950
Сын: Арсеньев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
?.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно