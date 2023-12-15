Диденко Николай Митрофанович
Место рождения
Дата рождения13.10.1912
Дата смерти10.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1929
Сын: Диденко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
20.01.1938
Дочь: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.08.1947
Сын: Диденко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Диденко Ефросинья Мифодиевна
Рождение ребёнка
02.03.1950
Дочь: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Диденко Ефросинья Мифодиевна
Смерть
10.07.1991