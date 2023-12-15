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Диденко Николай Митрофанович

Место рождения

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.10.1912

Дата смерти

10.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1912

Отец: Диденко Митрофан Ефимович

Мать: Диденко (Лавренко) Анна Михайловна

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1929

Сын: Диденко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
20.01.1938

Дочь: Чуйкова (Диденко) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.08.1947

Сын: Диденко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Диденко Ефросинья Мифодиевна

Рождение ребёнка
02.03.1950

Дочь: Уколова (Диденко) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Диденко Ефросинья Мифодиевна

Смерть
10.07.1991

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