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Калмыков Лев Гаврилович

Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Калмыков Гаврила Яковлевич

Мать: Калмыкова Мавра Васильевна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Акулина

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Калмыков Иван Львович

Мать ребёнка: Калмыкова Акулина

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Калмыкова Марья Львовна

Мать ребёнка: Калмыкова Акулина

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Калмыков Лев Львович

Мать ребёнка: Калмыкова Акулина

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Калмыкова Наталья Львовна

Мать ребёнка: Калмыкова Акулина

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Калмыков Андрей Львович

Мать ребёнка: Калмыкова Акулина

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1838 ст.
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

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