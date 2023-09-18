Калмыков Лев Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Акулина
Рождение ребёнка
1793 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Акулина
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Калмыкова Марья Львовна
Мать ребёнка: Калмыкова Акулина
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Калмыков Лев Львович
Мать ребёнка: Калмыкова Акулина
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Калмыкова Наталья Львовна
Мать ребёнка: Калмыкова Акулина
Рождение ребёнка
1806 ст.
Мать ребёнка: Калмыкова Акулина
Смерть
1838 ст.