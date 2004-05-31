Сёмина (Попова) Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1957
Дата смерти31.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1978
Дочь: Сёмина Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Сёмин Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1981
Отец ребёнка: Сёмин Леонид Васильевич
Смерть
31.05.2004