Сёмина (Попова) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Попова) Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1957

Дата смерти

31.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмин Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1978

Дочь: Сёмина Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Сёмин Леонид Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1981

Сын: Сёмин Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Сёмин Леонид Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
31.05.2004

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