Есаулова (Рамзина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаулова (Рамзина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есаулов Николай

Мать: Рамзина Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Рождение ребёнка
17.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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