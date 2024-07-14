Щербакова (Никуличева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1986
Сын: Щербаков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1992
Дочь: Смирнова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.10.2002
Дочь: Щербакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович