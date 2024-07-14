Щербакова (Никуличева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Никуличева) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
16.04.1986

Сын: Щербаков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1992

Дочь: Смирнова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
17.10.2002

Дочь: Щербакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Александрович

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