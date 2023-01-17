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Станкевич Владимир Иванович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Станкевич Иван Владимирович

Мать: Станкевич Дарья Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1901
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