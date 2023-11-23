Ракобольский Лука Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти06.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов
Мать: неизвестно
Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1853