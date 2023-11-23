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Ракобольский Лука Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

06.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: (Ракобольский) Василий Иоаннов

Мать: неизвестно

Ракобольский Лука Васильевич (1803 — 1853) Родился в семье священника села Ракобол Пошехонского уезда Василия Иоанновича. В 1826 году рукоположен во священника к церкви села Рыжикова Романов-Борисогле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракобольская Ольга Яковлевская

Смерть
06.08.1853

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