Проценок Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Проценок Андрей Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Рождение ребёнка
1737

Сын: Проценок Кирилл Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Рождение ребёнка
1737

Сын: Проценок Роман Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Рождение ребёнка
1740

Сын: Проценок Самуил Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Рождение ребёнка
1743

Сын: Проценок Василий Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Проценок Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценок Прокопий

Смерть
Неизвестно
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