Проценок Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Проценок Андрей Прокопьев
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Проценок Кирилл Прокопьев
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Проценок Самуил Прокопьев
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Проценок Василий Прокопьев
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Проценок Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проценок Прокопий
Смерть
Неизвестно