Сидорова (Фомина) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения28.02.1928
Дата смерти05.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Филиппович
Рождение ребёнка
19.06.1958
Дочь: Сидорова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Сидоров Иван Филиппович
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
05.11.2019