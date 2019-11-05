Сидорова (Фомина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Фомина) Валентина Александровна

Место рождения

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.02.1928

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: не указан

Мать: Фомина Агрипина Васильевна

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Филиппович

Рождение ребёнка
19.06.1958

Дочь: Сидорова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Сидоров Иван Филиппович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
05.11.2019

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