Старовойтова (Трупп) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтова (Трупп) Анастасия Викторовна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

22.03.1986

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1986

Отец: Трупп Виктор Андреевич

Мать: Дмитриева Людмила Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
10.09.2011

Муж: Старовойтов Сергей Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Сергей Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовойтов Сергей Николаевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
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