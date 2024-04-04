Старовойтова (Трупп) Анастасия Викторовна
Место рождения
Дата рождения22.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1986
Бракосочетание
10.09.2011
Рождение ребёнка
15.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовойтов Сергей Николаевич
Место жительства
Неизвестно