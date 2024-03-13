Göttig Johann Georg
Место рожденияPfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Göttig Jacob
Мать: Göttig Maria Eva
Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Margarette
Мать ребёнка: Julianne
Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Рождение ребёнка
1844
Сын: Göttig Johannes
Мать ребёнка: Julianne
Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Julianne
Смерть
Неизвестно