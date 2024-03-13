Göttig Johann Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGöttig Johann Georg

Göttig Johann Georg

Место рождения

Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1797 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Göttig Jacob

Мать: Göttig Maria Eva

Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Margarette

Мать ребёнка: Julianne

Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Рождение ребёнка
1844

Сын: Göttig Johannes

Мать ребёнка: Julianne

Pfeifer (Gniluschka), Saratow, Russland
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Julianne

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close