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Егоров Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1955

Дата смерти

10.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955

Отец: Егоров Владимир Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1988

Дочь: Егорова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Коленченко Вера Фёдоровна

Место жительства
С 2001 по 2008
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Гражданская жена с 1985г. по 1996г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Любовь

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Наталья

Мать ребёнка: Вера

Похороны
10.07.2009
Барановка, город краевого подчинения Сочи, Краснодарский край
Утонул в р.Мзымта г.Адлер Сочинский район. Похоронен за счет города
Смерть
10.07.2009
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