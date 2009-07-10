Егоров Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1955
Дата смерти10.07.2009
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955
Отец: Егоров Владимир Прохорович
Рождение ребёнка
12.12.1988
Дочь: Егорова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Коленченко Вера Фёдоровна
Место жительства
С 2001 по 2008
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Любовь
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Наталья
Мать ребёнка: Вера
Похороны
10.07.2009
Барановка, город краевого подчинения Сочи, Краснодарский край
Утонул в р.Мзымта г.Адлер Сочинский район. Похоронен за счет города
Смерть
10.07.2009