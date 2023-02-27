Рагозин Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1812
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Рагозин Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рагозин Андрей
Мать ребёнка: (Рагозина) Ксения
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рагозин Данил
Мать ребёнка: (Рагозина) Ксения
Смерть
1812