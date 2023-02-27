Рагозин Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Рагозин Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рагозин Андрей

Мать ребёнка: (Рагозина) Ксения

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рагозин Данил

Мать ребёнка: (Рагозина) Ксения

Смерть
1812

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