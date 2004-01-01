Рябова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Назарова Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рябова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Иван Иванович
Отец ребёнка: Рябов Иван
Смерть
Неизвестно