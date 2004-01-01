Рябова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябова Прасковья Васильевна

Рябова Прасковья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Назарова Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рябова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
1926

Сын: Рябов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Иван Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close