Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1905

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1905

Отец: Куликов Яков Гурьевич

Мать: Куликова (Гетманова) Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Дейнега (Попова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Васильевич

Смерть
11.12.1993
Похороны
Неизвестно

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