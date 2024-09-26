Попова (Куликова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1905
Дата смерти11.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1905
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Дейнега (Попова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Пётр Васильевич
Смерть
11.12.1993