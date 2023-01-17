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Вишневский Петр Иванович

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.04.1876 ст.

Дата смерти

27.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1876 ст.

Отец: Вишневский Иван Алексеевич

Мать: Вишневская Александра Александровна

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.

Сын: Вишневский Георгий Петрович

Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Александровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Екатерина Александровна

Смерть
27.11.1954
Москва, город федерального значения Москва
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