Вишневский Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.04.1876 ст.
Дата смерти27.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.
Сын: Вишневский Георгий Петрович
Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Александровна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1954
Москва, город федерального значения Москва