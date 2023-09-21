Bischoff (Zerr) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bischoff (Zerr) Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1812

Дата смерти

26.02.1867

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

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Дети

1831 г.р.
1835 г.р.
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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1812

Отец: Zerr Josef

Мать: Zerr (Mastio) Franzisca Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.1831

Дочь: (Bischoff) Maria

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Bischoff Georg

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.1867

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