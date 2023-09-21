Bischoff (Zerr) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1812
Дата смерти26.02.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1812
Отец: Zerr Josef
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.1831
Дочь: (Bischoff) Maria
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Надлиманское, Одеська область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Bischoff Georg
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1837
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.1867