Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Леон Семенов
Мать ребёнка: не указана
Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707
Сын: Федот Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Никифор Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1752