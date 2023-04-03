Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Леон Семенов

Мать ребёнка: не указана

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Федот Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Никифор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1752

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