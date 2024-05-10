Павловский Евтихий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1878
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павловская (Павловская) Фекла Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Павловская (Павловская) Феодосия Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Павловская (Павловская) Дарья Евтихиевна
Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Павловский Андрей Евтихиевич
Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Павловский Павел Евтихиевич
Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна
Смерть
Неизвестно