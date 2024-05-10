Павловский Евтихий Данилович 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павловский Евтихий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1878

Жена: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павловская (Павловская) Фекла Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Павловская (Павловская) Феодосия Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Павловская (Павловская) Дарья Евтихиевна

Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Павловский Андрей Евтихиевич

Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Павловский Павел Евтихиевич

Мать ребёнка: Павловская (Добровольская) Синклитикия Федоровна

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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