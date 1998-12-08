Тришин Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1972
Отец: Тришин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1998
Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна
Рождение ребёнка
19.06.2003
Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна
Рождение ребёнка
27.11.2011
Дочь: Тришина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тришина Алена Викторовна