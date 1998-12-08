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Тришин Николай Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1972

Отец: Тришин Юрий Михайлович

Мать: Тришина Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.12.1998

Сын: Тришин Роман Николаевич

Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна

Рождение ребёнка
19.06.2003

Сын: Тришин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна

Рождение ребёнка
27.11.2011

Дочь: Тришина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Тришина Алена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тришина Алена Викторовна

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