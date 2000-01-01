Счасливцева (Шихова) Акилина Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева (Шихова) Акилина Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Счасливцев Яков Максимович

Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Счасливцев Ларион Максимович

Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Счасливцев Иван Максимович

Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Счасливцев Николай Максимович

Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счасливцев Василий Максимович

Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Максим Савинов

Смерть
После 1763
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