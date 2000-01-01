Счасливцева (Шихова) Акилина Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Счасливцев Яков Максимович
Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Счасливцев Ларион Максимович
Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Счасливцев Иван Максимович
Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Счасливцев Николай Максимович
Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счасливцев Василий Максимович
Отец ребёнка: Счасливцев Максим Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763