Кузьмин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Кузьмин Симеон Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.02.1899
Дочь: Кузьмина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: Егорова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Степановна
Смерть
Неизвестно