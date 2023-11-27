Кузьмин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Андрей Яковлевич

Мать: Кузьмина-Алешина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Кузьмин Симеон Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1899

Дочь: Кузьмина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна

Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: Егорова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Степановна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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