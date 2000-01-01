Шагабутдин (Шигабетдин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сиражетдин
Рождение ребёнка
13.07.1897
Сын: Ибрагим
Мать ребёнка: Бибигазиса
Рождение ребёнка
25.10.1898
Сын: Мулламухамет
Мать ребёнка: Бибигазиса
Рождение ребёнка
13.12.1906
Сын: Гарафутдин
Мать ребёнка: Бибигазиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигазиса
Смерть
Неизвестно