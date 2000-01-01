Шагабутдин (Шигабетдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагабутдин (Шигабетдин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сиражетдин

Мать: Мафтуха (Махмуза Махтуза Мобдуха)

Рождение ребёнка
13.07.1897

Сын: Ибрагим

Мать ребёнка: Бибигазиса

Рождение ребёнка
25.10.1898

Сын: Мулламухамет

Мать ребёнка: Бибигазиса

Рождение ребёнка
13.12.1906

Сын: Гарафутдин

Мать ребёнка: Бибигазиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигазиса

Смерть
Неизвестно
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