(Честноков) Евдокия Харитоновна
Место рождения
Дата рождения05.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1908
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
10.07.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно