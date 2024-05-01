Шехирева Фекла 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шехирев Семен Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Шехирев Яков Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шехирев Павел Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шехирев Егор Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шехирев Константин Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Рождение ребёнка
17.10.1918 ст.

Дочь: (Шехирева) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович

Смерть
После 1923

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