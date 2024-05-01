Шехирева Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шехирев Константин Петрович
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Рождение ребёнка
17.10.1918 ст.
Дочь: (Шехирева) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Шехирев Петр Егорович
Смерть
После 1923