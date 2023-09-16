Семеник (Деревянко) Мария Яковна
Место рожденияУкраина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач
Дата рождения09.07.1908
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908
Отец: Деревянко Яков Прокопьевич
Мать: Иустиния Моисеевна
Бракосочетание
11.08.1927
Рождение ребёнка
05.09.1932
Сын: Семенюк Василий Тихонович
Отец ребёнка: Семеник Тихон Моисеевич
Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Похороны
Неизвестно
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище