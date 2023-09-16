Семеник (Деревянко) Мария Яковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Деревянко) Мария Яковна

Место рождения

Украина, Киевская область, Чернобыльский район, с. Большой Черевач

Дата рождения

09.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908

Отец: Деревянко Яков Прокопьевич

Мать: Иустиния Моисеевна

Бракосочетание
11.08.1927

Муж: Семеник Тихон Моисеевич

Рождение ребёнка
05.09.1932

Сын: Семенюк Василий Тихонович

Отец ребёнка: Семеник Тихон Моисеевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Похороны
Неизвестно
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище

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