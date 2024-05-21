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Богачёв Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

26.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Богачёв Виктор Яковлевич

Мать: Богачёва (Аганина) Анастасия Васильевна

Четвёртый ребёнок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачёва Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
26.06.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Умер в госпитале 26.06.1942г. от болезни. Был зав.вещевым складом в госпитале. Похоронен в г.Тула на Всесвятском кладбище, на площади госпиталя 1066, могила № 14. Похоронка послана жене Богачёвой Анне... Показать все

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