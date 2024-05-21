Богачёв Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти26.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Четвёртый ребёнок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богачёва Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
26.06.1942
Тула, город Тула, Тульская область
Умер в госпитале 26.06.1942г. от болезни. Был зав.вещевым складом в госпитале. Похоронен в г.Тула на Всесвятском кладбище, на площади госпиталя 1066, могила № 14. Похоронка послана жене Богачёвой Анне... Показать все