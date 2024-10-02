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Труфанов Семен Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 № зап. - 26_ Дата - 13.04.1901
Упоминание
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 № зап. - 26_ Дата - 13.04.1901
Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 83
Бракосочетание
13.04.1901

Жена: Труфанова (Черных) Ирина Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 52 запись -26_13.04.1901_ жених село Брусенцево_запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин в возрасте - 36 (~1865 г.р.) и невеста Черных Ирина Петрова - Девица в возра... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1901

Сын: Труфанов Александр Семенович

Мать ребёнка: Труфанова (Черных) Ирина Петровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_06.07.1901_крещение-07.07.1901 пол_М_ запись - 83 род. Александр в село Брусенцево у запасный рядовой из крестьян Труфанов Семен Никитин и... Показать все
Смерть
Неизвестно

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