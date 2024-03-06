Смирнова (Хохрякова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Хохрякова) Ирина Васильевна

Смирнова (Хохрякова) Ирина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1891

Дата смерти

11.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1891

Отец: Хохряков Василий Егорович

Мать: Хохрякова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Александр Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.05.1929

Дочь: Кунина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Рождение ребёнка
14.06.1932

Дочь: Семёнова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович

Каблуково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.12.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close