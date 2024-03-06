Смирнова (Хохрякова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1891
Дата смерти11.12.1981
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1891
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смирнов Александр Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Рождение ребёнка
19.12.1914
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.05.1929
Дочь: Кунина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Рождение ребёнка
14.06.1932
Дочь: Семёнова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Максимович
Каблуково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.12.1981