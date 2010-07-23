Содномов Тимур Чингисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содномов Тимур Чингисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2010

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2010

Отец: Содномов Чингис Булатович

Мать: Лузанова Людмила

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