Быков Пётр Иванович 09.04.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быков Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1927

Дата смерти

09.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927

Отец: Быков Иван

Мать: Пелагея (Пэля)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
?.05.1952

Сын: Быков Василий Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
24.04.1957

Сын: Быков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна

Смерть
09.04.1972
Повесился

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