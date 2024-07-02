Быков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1927
Дата смерти09.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927
Отец: Быков Иван
Мать: Пелагея (Пэля)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
?.05.1952
Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
24.04.1957
Мать ребёнка: Быкова (Тихоня) Надежда Герасимовна
Смерть
09.04.1972
Повесился