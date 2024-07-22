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Никитин Григорий Васильев

Место рождения

Резино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1735 г.р.

Жена

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: Никитин Василий

Мать: Никитина Анна Михайлова

Резино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
ревизские сказки 1812 (рассчитано)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Дарья Константинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Никитин Василий Григорьев

Мать ребёнка: Никитина Дарья Константинова

Резино
Рассчитано по данным переписи 1850 и 1858 гг. и 1812
Смерть
1844 ст.
Резино, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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