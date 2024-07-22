Никитин Григорий Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смерти1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: Никитин Василий
Мать: Никитина Анна Михайлова
ревизские сказки 1812 (рассчитано)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Никитин Василий Григорьев
Мать ребёнка: Никитина Дарья Константинова
Резино
Рассчитано по данным переписи 1850 и 1858 гг. и 1812
Смерть
1844 ст.