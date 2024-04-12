Федоров Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Федоров Захар Сильвестрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Епифановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Прасковья Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Епифановна
Смерть
Неизвестно