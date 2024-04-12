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Федоров Григорий Захарович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Федоров Захар Сильвестрович

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Прасковья Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Прасковья Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Прасковья Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Федоров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Прасковья Епифановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Епифановна

Смерть
Неизвестно
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