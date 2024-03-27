Фетисова Аграфена Степановна
Место рожденияРоссия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.
Дата рождения16.06.1905
Дата смерти01.10.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1905
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1923
Муж: Фетисов Роман
Рождение ребёнка
15.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фетисов Роман
Рождение ребёнка
09.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фетисов Роман
Смерть
01.10.1989
Похороны
Неизвестно