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Фетисова Аграфена Степановна

Место рождения

Россия, дер. Курлышево, Михайловского р-на, Рязанской обл.

Дата рождения

16.06.1905

Дата смерти

01.10.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1905

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1923

Муж: Фетисов Роман

Рождение ребёнка
15.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Роман

Рождение ребёнка
09.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Роман

Смерть
01.10.1989
Похороны
Неизвестно

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